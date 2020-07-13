Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Юлии Кузьменко

Сегодня, 13 июля, Печерский райсуд Киева приступил к рассмотрению изменения меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Судья по делу – Олеся Батрин.

Сообщается, что прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты.

Под здание суда проходит мирная акция, участники которой призывают судью быть честной в этом деле.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.