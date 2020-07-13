Дело Шеремета: суд рассматривает изменение меры пресечения Юлии Кузьменко

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Судья по делу – Олеся Батрин.
Сообщается, что прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты.
Под здание суда проходит мирная акция, участники которой призывают судью быть честной в этом деле.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы рассказывали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.