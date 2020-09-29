Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Другая партия могла бы легко опустить руки и заявить, что весь мир против нее. Но не мы. Партия “Демократическая Сокира” родилась в боях и в них выросла. Под судами мы получали новых сторонников, мы спасали миллиарды от олигархов, мы блокировали пророссийские инициативы. Сейчас у нас хотят отнять право избираться. Сейчас у наших сторонников хотят забрать право выбирать”, – говорится в анонсе акции.

Напомним, что вчера, 28 сентября, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от “Демсокиры”, где истец просит суд отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 26 сентября 2020 года, которым было отказано в регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы