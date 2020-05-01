#Буквы рассказывают о том, что происходило в тот день.
В тот день уровень радиации в столице в сотни раз превышал норму. Люди об этом не знали, потому вышли на парад, который традиционно организовывала советская власть.
Женщины в вышиванках, пионеры в галстуках и трудящиеся с флагами и символикой шли центральной улицей Киева.
В столице Украины демонстрация проходила на площади Октябрьской революции, ныне – Майдане Незалежности.
Возглавляли демонстрацию активисты, которые несли гигантские портреты Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Их изображениями также были “украшены” центральные здания столицы.
Жители столицы выкрикивали лозунги: “Мир, Труд, Май”, а также – “Пролетарии всех стран объединяйтесь!”
По ходу демонстрации, к колоне присоединились работники лучших заводов – “Коммунист”, “Большевик”, “Ленинская кузня” и некоторых других.
От центральной площади демонстрация шла по Крещатику до Бессарабской площади.
Последними в колоне шли дети, как символ будущего процветания страны.
Традиционно, на лучших местах трибун сидели ветераны труда, участники Второй Отечественной войны, известные деятели культуры и науки, а также политики.
Глава Президии Верховной Рады УССР Валентина Шевченко и Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии УССР Владимир Щербицкий были на параде со своими семьями в полном составе: даже с внуками.
Около 120 тысяч киевлян в этот день 1 час и 20 минут дышали зараженным радиацией воздухом. Ранее демонстрации длились по 5 часов.
Такие же демонстрации, на которых присутствовали миллионы украинцев, состоялись в других больших и малых городах и селах по всей территории страны.
Впервые о взрыве на ЧАЭС руководство СССР рассказало гражданам только 14 мая, после того, как заграничные средства массовой информации написали о трагедии в Чернобыли и рекордных показателях радиационного фона в сотнях километров от зоны взрыва.
Тогда Михаил Горбачев уверял граждан, что власти “удалось предотвратить худшее”.
Решение провести демонстрации, посвященные 1 мая, окончательно решили 30 апреля. Тогда представители науки уверяли политиков, что радиационный фон в пределах нормы.
Согласно официальным данным, 1 мая радиационный фон в Киеве превышал норму в сотни раз. Это произошло еще и по причине смены направления ветра. Если сразу же после взрыва ветер нес радиацию в направлении Беларуси, то 30 апреля направление изменилось, и радиация пошла на Киев.