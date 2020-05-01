1 мая 1986 года, спустя пять дней после взрыва на Чернобыльской АЭС, жители Киева и других городов страны, вышли на традиционную праздничную демонстрацию, посвященную Дню солидарности трудящихся.

#Буквы рассказывают о том, что происходило в тот день.

В тот день уровень радиации в столице в сотни раз превышал норму. Люди об этом не знали, потому вышли на парад, который традиционно организовывала советская власть.

Женщины в вышиванках, пионеры в галстуках и трудящиеся с флагами и символикой шли центральной улицей Киева.

В столице Украины демонстрация проходила на площади Октябрьской революции, ныне – Майдане Незалежности.

Возглавляли демонстрацию активисты, которые несли гигантские портреты Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Их изображениями также были “украшены” центральные здания столицы.

Жители столицы выкрикивали лозунги: “Мир, Труд, Май”, а также – “Пролетарии всех стран объединяйтесь!”

По ходу демонстрации, к колоне присоединились работники лучших заводов – “Коммунист”, “Большевик”, “Ленинская кузня” и некоторых других.

От центральной площади демонстрация шла по Крещатику до Бессарабской площади.

Последними в колоне шли дети, как символ будущего процветания страны.

Традиционно, на лучших местах трибун сидели ветераны труда, участники Второй Отечественной войны, известные деятели культуры и науки, а также политики.

Глава Президии Верховной Рады УССР Валентина Шевченко и Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии УССР Владимир Щербицкий были на параде со своими семьями в полном составе: даже с внуками.

Около 120 тысяч киевлян в этот день 1 час и 20 минут дышали зараженным радиацией воздухом. Ранее демонстрации длились по 5 часов.

Такие же демонстрации, на которых присутствовали миллионы украинцев, состоялись в других больших и малых городах и селах по всей территории страны.

Впервые о взрыве на ЧАЭС руководство СССР рассказало гражданам только 14 мая, после того, как заграничные средства массовой информации написали о трагедии в Чернобыли и рекордных показателях радиационного фона в сотнях километров от зоны взрыва.

Тогда Михаил Горбачев уверял граждан, что власти “удалось предотвратить худшее”.

Решение провести демонстрации, посвященные 1 мая, окончательно решили 30 апреля. Тогда представители науки уверяли политиков, что радиационный фон в пределах нормы.

Согласно официальным данным, 1 мая радиационный фон в Киеве превышал норму в сотни раз. Это произошло еще и по причине смены направления ветра. Если сразу же после взрыва ветер нес радиацию в направлении Беларуси, то 30 апреля направление изменилось, и радиация пошла на Киев.