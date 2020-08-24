На торжествах ко Дню Независимости на Софийской площади выступили популярные украинские артисты: на крыше вагона спела Верка Сердючка, а на воздушном шаре Оля Полякова.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Давайте никогда не забывать, нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ – особенно научных, у нашей страны богатая история – особенно музыкальная история Независимости”, – анонсировал концерт президент Владимир Зеленский во время выступления.

Выступление начали “Мелодией” Скорика, потом пел Монатик, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Руслана, Тина Кароль, Ирина Билык, Павел Зибров, Александр Пономарев, Олег Винник, группы “Время и Стекло”, The Hardkiss и другие.

Солистка группы The Hardkiss исполнила песню “1944” с которой Джамала на “Евровидении” одержала победу.

Яркий выступление было у Верки Сердючки, для нее на площадь завезли вагон, на крыше которого она и запела.

Оля Полякова спела песню “Ветер надежды”, сидя в корзине воздушного шара.

Многие песни исполняли на русском языке.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы