Ураган, который пронесся по Киеву в понедельник, повалил десятки деревьев.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального объединения “Киевзеленстрой”.

Отмечается, что первые звонки о поврежденных деревьях начали поступать в аварийно-диспетчерскую службу “Киевзеленстроя” вчера в 16:00. Всего было 17 вызовов, из них о поваленных деревьях – 12.

“Работники районных КП СЗН насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях. Больше всего пострадал Деснянский район – там упало 10 деревьев, а вот Голосеевский район непогода обошла”, – отметили в пресс-службе.

На данный момент уборка территорий продолжается.

Также отмечается, что по данным синоптиков, май и в дальнейшем будет капризным, с грозами и шквалистым ветром.