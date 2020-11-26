В президентском дворце в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В Аргентине начался трехдневный национальный траур в связи со смертью Марадоны. У легендарного футболиста случился сердечный приступ. Местные СМИ сообщили, что предварительные результаты вскрытия показали, что Марадона страдал “острой сердечной недостаточностью”.

Согласно заявлениям официальных лиц, последним, кто видел Марадону живым, был его племянник Джонни Эспозито.

Люди, которые пришли попрощаться, плакали, посылали воздушные поцелуи и читали молитвы, проходя мимо гроба, выставленного в Casa Rosada.

К самому гробу нельзя подойти – вокруг него установили кордон. Это сделали, чтобы попытаться ограничить распространение коронавируса.

Фото: GETTY IMAGES

Марадона, один из величайших футболистов всех времен, выступавших за такие клубы, как “Барселона” и “Наполи”, был капитаном, когда Аргентина выиграла чемпионат мира 1986 года, забив знаменитый гол “Рука Бога” в ворота Англии в четвертьфинале.

Бывший полузащитник “Тоттенхэма” Осси Ардилес, игравший вместе с Марадоной на чемпионате мира 1982 года, сказал, что он был “богом”.

Напомним, что ранее 60-летний Диего Марадона перенес операцию на головном мозге, которую ему провели из-за субдуральной гематомы.