Сегодня, 1 октября, в Киеве возле памятника Григорию Сковороде ко Дню вегетарианства приготовили длинный рулет - фалафель в лаваше.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Длина рулета вышла примерно 26 метров.

Рулет порезали на кусочки и угощали всех желающих.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фалафель – небольшие котлетки из молотого нута или конских бобов. Фалафель распространен во многих кухнях стран Ближнего Востока.