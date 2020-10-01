Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Длина рулета вышла примерно 26 метров.
Рулет порезали на кусочки и угощали всех желающих.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фалафель – небольшие котлетки из молотого нута или конских бобов. Фалафель распространен во многих кухнях стран Ближнего Востока.
- Ранее сообщалось, что команда экспертов из разных стран при поддержке Программы развития ООН подготовила исследование, в котором говорится, что, чтобы справиться с голодом в одних странах и неразумным потреблением в других, загрязнением, связанным с сельским хозяйством, человечеству нужно производить больше еды, не увеличивая территорию сельскохозяйственных земель.