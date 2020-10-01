Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Длина рулета вышла 27 метров 87 см.

Рулет порезали на кусочки и угощали всех желающих.

Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к тому, что уменьшение потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и имеет значительные преимущества для охраны окружающей среды.

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Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фалафель – небольшие котлетки из молотого нута или конских бобов. Фалафель распространен во многих кухнях стран Ближнего Востока.

  • Ранее сообщалось, что команда экспертов из разных стран при поддержке Программы развития ООН подготовила исследование, в котором говорится, что, чтобы справиться с голодом в одних странах и неразумным потреблением в других, загрязнением, связанным с сельским хозяйством, человечеству нужно производить больше еды, не увеличивая территорию сельскохозяйственных земель.