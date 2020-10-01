Сегодня, 1 октября, в Киеве возле памятника Григорию Сковороде ко Дню вегетарианства приготовили длинный рулет - фалафель в лаваше.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Длина рулета вышла 27 метров 87 см.

Рулет порезали на кусочки и угощали всех желающих.

Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к тому, что уменьшение потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и имеет значительные преимущества для охраны окружающей среды.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фалафель – небольшие котлетки из молотого нута или конских бобов. Фалафель распространен во многих кухнях стран Ближнего Востока.