Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Длина рулета вышла 27 метров 87 см.
Рулет порезали на кусочки и угощали всех желающих.
Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к тому, что уменьшение потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и имеет значительные преимущества для охраны окружающей среды.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фалафель – небольшие котлетки из молотого нута или конских бобов. Фалафель распространен во многих кухнях стран Ближнего Востока.
- Ранее сообщалось, что команда экспертов из разных стран при поддержке Программы развития ООН подготовила исследование, в котором говорится, что, чтобы справиться с голодом в одних странах и неразумным потреблением в других, загрязнением, связанным с сельским хозяйством, человечеству нужно производить больше еды, не увеличивая территорию сельскохозяйственных земель.