В Умань приехали около 2 тыс. хасидов: фото

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Напомним, Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ограничение вводится из-за роста вспышек заболевания коронавирусом среди населения.
До введения в действие постановления о закрытии границы в Украину успели приехать около 2 тысяч паломников хасидов.
В районе улицы Пушкина паломники ходят без масок. На могиле Раби Нахмана все молятся в медицинских защитных масках, которые раздают на входе в могильный комплекс.
Фото: А.Кужельный, Е.Краевый, #Буквы
Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.
Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.