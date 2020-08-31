Covid-19 Украина

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В Умань приехали около 2 тыс. хасидов: фото

В Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.

Понедельник, 31 августа 2020, 00:52

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Напомним, Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ограничение вводится из-за роста вспышек заболевания коронавирусом среди населения.

До введения в действие постановления о закрытии границы в Украину успели приехать около 2 тысяч паломников хасидов.

В районе улицы Пушкина паломники ходят без масок. На могиле Раби Нахмана все молятся в медицинских защитных масках, которые раздают на входе в могильный комплекс.

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Фото: А.Кужельный, Е.Краевый, #Буквы

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
Теги: Рош ХаШана, хасиды, Умань

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