В Умань приехали около 2 тыс. хасидов: фото

В Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Напомним, Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ограничение вводится из-за роста вспышек заболевания коронавирусом среди населения.

До введения в действие постановления о закрытии границы в Украину успели приехать около 2 тысяч паломников хасидов.

В районе улицы Пушкина паломники ходят без масок. На могиле Раби Нахмана все молятся в медицинских защитных масках, которые раздают на входе в могильный комплекс.

Фото: А.Кужельный, Е.Краевый, #Буквы

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.