С понедельника, 5 апреля, в Киеве усилили карантин, а все из-за стремительного распространения коронавируса. Среди ограничений - пользоваться общественным транспортом могут только сотрудники критической инфраструктуры и только по пропускам.

Об этом рассказывают #Буквы.

На остановках общественного транспорта есть небольшие очереди. Зайти в троллейбуса или трамвая можно только по специальным пропускам – их на входе проверяют контролеры.

Из-за запрета пользоваться общественным транспортом на дорогах столицы все еще много пробок.

А еще многие киевляне добирались сегодня на работу на велосипедах и электросамокатах.

В метро также заходят единичные пассажиры. За соблюдением правопорядка следят полицейские.

Фото: #Буквы

Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирус власти столицы решили сделать карантин более жестким.

Ограничения будут действовать на период карантина:

будут закрыты все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;

заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);

продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля на 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.