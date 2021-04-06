Об этом рассказывают #Буквы.

На остановках общественного транспорта есть небольшие очереди. Зайти в троллейбуса или трамвая можно только по специальным пропускам – их на входе проверяют контролеры.

Из-за запрета пользоваться общественным транспортом на дорогах столицы все еще много пробок.

А еще многие киевляне добирались сегодня на работу на велосипедах и электросамокатах.

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В метро также заходят единичные пассажиры. За соблюдением правопорядка следят полицейские.

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Фото: #Буквы

Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирус власти столицы решили сделать карантин более жестким.

Ограничения будут действовать на период карантина:

  • будут закрыты все школы и детские сады;
  • весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
  • руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;
  • заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);
  • продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля на 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.