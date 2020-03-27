Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения, показав милые фото

Украинская певица Джамала трогательно поздравила своего сына с днем рождения и показала милые семейные фото.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Сыну Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова – Эмиру-Рахману сегодня исполняется 2 года.

“Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!” – написала певица.

Кроме того, трогательные фото опубликовал и муж певицы.

“2 очень крутых года! Если коротко: пока что процесс контролируемый. Силу друг к другу ещё не применяли, но уже пару раз были близки. Каждый день особенный”, – шутливо прокомментировал Бекир публикацию.

Напомним, что в 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Сеит-Бекир – крымский татарин по происхождению, родом из Симферополя.

Стоит отметить, что 20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.