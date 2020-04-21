#Буквы собрали самые интересные фотографии из жизни королевы.

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года на Брутон-стрит в центре Лондона. Ее отец, Георг VI, стал королем лишь тогда, когда его старший брат Эдвард VIII отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на американке.

Елизавета стала первым ребенком герцога Йоркского Альберта и его жены, в девичестве леди Елизаветы Боуз-Лайон:

Принцессу Елизавету близкие родственники называли Лилибет:

Happy Birthday to The Queen Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉 Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! In this private footage from the Royal Collection Trust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) with her family, including her younger sister Princess Margaret. To those of you also celebrating your birthdays at home during this time, with or without your loved ones – we send you many happy returns. Read more about The Queen’s life and work on our website: https://bit.ly/3cwSG8P Опубліковано The Royal Family Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Принцесса пожимает руку военному во время Королевского турнира, 1936 год:

В 1940 году 14-летняя принцесса Елизавета была гостем радиопрограммы “Детский час”:

20 ноября 1947 года она вышла замуж за своего четвероюродного брата, греческого принца Филипа, в Вестминстерском аббатстве:

Первым у пары в 1948 году родился сын Чарльз. В 1950 году родилась сестра Чарльза Анна:

В июне 1953 года по телевидению транслировалась коронация Елизаветы:

Королева в библиотеке в Сандрингемском дворце после своего первого телевизионного обращения к нации в Рождество:

Капитан футбольной сборной Англии Бобби Мур держит приз Жюля Риме, который ему вручила королева, после победы команды над Западной Германией в 1966 году:

В 1969 году королева Елизавета II официально наделила своего сына, принца Чарльза, короной принца Уэльского:

Королева со своими корги в деревне Вирджиния-Уотер:

В 1977 году королева отпраздновала 25-летие на троне путешествием по Британии – она посетила 36 графств. Также ездила по миру, преодолев более 90 тысяч километров:

Официальная фотография королевы-матери, королевы Елизаветы II, принца Уильяма, принца Гарри и принца и принцессы Уэльских после церемонии крещения Гарри в 1984 году:

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский на Великой Китайской стене. Визит в страну в 1986 году:

Королева Елизавета II осматривает Виндзорский замок после пожара в 1992 году. Этот год она назвала “annus horribilis” (ужасный год), так как в это же время развелась принцесса Анна и расстались герцог и герцогиня Йоркские, а также принц и принцесса Уэльские:

Королева с супругом после гибели Дианы, принцессы Уэльской:

Принц Уэльский женится на Камилле Паркер-Боулз:

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский в честь бриллиантовой свадьбы (60 лет) посещают поместье Бродлендс в Хэмпшире:

Принц Уильм и его супруга герцогиня Кембриджская Кетрин в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовали фотографию, на которой они запечатлены на прогулке с королевой. Таким образом, поздравив королеву с 94-м днем рождения: