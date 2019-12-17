Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Люди стали собираться еще с раннего утра. Все обочины дорог к месту проведения акции забиты автомобилями участников.
Люди держат в руках флаги организации “АвтоЕвроСила”, жгут фаеры и зовут Премьер-министра Алексея Гончарука, выкрикивая: “Гончарук, выходи!”
По словам митингующих, “пришла новая власть, а методы не изменились”.
На площади перед Радой установлена сцена, звучит музыка.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который откладывает повышенные штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили на еврономерах (“евробляхи”).