Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Люди стали собираться еще с раннего утра. Все обочины дорог к месту проведения акции забиты автомобилями участников.

Люди держат в руках флаги организации “АвтоЕвроСила”, жгут фаеры и зовут Премьер-министра Алексея Гончарука, выкрикивая: “Гончарук, выходи!”

По словам митингующих, “пришла новая власть, а методы не изменились”.

На площади перед Радой установлена сцена, звучит музыка.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

  • Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который откладывает повышенные штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили на еврономерах (“евробляхи”).