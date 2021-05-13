Судове засідання, де мають обрати запобіжний захід куму Путіна та одному з лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку, затягнулося на довгі години.

#Букви розповідають про те, які події розгорталися від будівлею суду під час засідання.

Як відомо, сьогодні, 13 травня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку, якому оголосили про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму.

Прокуратура клопотала про арешт з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

Від самого початку засідання, яке розпочалося після 13:00, під будівлею суду зібралися десятки людей.

Це були представники різноманітних громадських організацій, зокрема, “Національний корпус”, “Основа майбутнього”, “Рух опору капітуляції” тощо.

Представники “Руху опору капітуляції” прийшли з банером “Стус чекає — Медведчук підарешт”.

Активісти “Основи майбутнього” розгорнули банер “Кожного ката чекає розплата”.

“Національний корпус” перебував під стінами суду без плакатів, але із символікою організації. До кінця засідання активісти організації не дочекалися й пішли.

Крім активістів, під будівлею суду зібралася чимала кількість молодиків у спортивному одязі (переважного — сірого та чорного кольорів) без символіки, плакатів тощо.

На фото можна побачити, як вони оточили автівку Медведчука:

Як сповіщалося, ці особи перешкоджали діяльності журналістів, зокрема, застосувавши силу.

За словами самого Медведчука, ці молоді люди — “патріоти ОПЗЖ”, прихильники партії.

Між “прихильниками партії” та активістами згаданих вище організацій ставалися сутички. Зокрема, перші намагалися запобігти розвішуванню банера зі згадкою про Василя Стуса.

Не обійшлося під стінами суду і без запалювання фаєрів.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

За словами Баканова, Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають задля вручення підозри.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.