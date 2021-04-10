Солдаты французской армии провели военные ученые совместно с четвероногим роботом Спотом американской компании Boston Dynamics. Его использовали в разведывательных целях во время учений.

Фотографии учений опубликовали на странице военной школы Франции École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.

Задачей учений было “повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня”, а также узнать, какую роль на поле боя могут выполнять роботы.

Спот был одним из нескольких роботов, которых тестировали для этих целей в École Militaire Interarmes.

Вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри сообщил, что робот был поставлен европейским дистрибьютором Shark Robotics. Он добавил, что в компании не знали, что Спота используют с такой целью.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Как стало известно, во время учений солдаты выполняли ряд сценариев, в том числе наступательные действия с захватом перекрестка, оборонительные действия днем ​​и ночью и боевые испытания в городских условиях. Каждый сценарий был выполнен с использованием только людей, а затем с использованием людей и роботов вместе, чтобы увидеть, что изменили машины.

Военные пришли к выводу, что роботы лишь замедлили их работу, но помогли обезопасить войска.

Один солдат рассказал, что на этапе “городской бой” он “умер”, когда не использовали робота. Но при повторной реализации сценария с использованием робота, солдата удалось “спасти”, так как Спот провел разведку.

Главной проблемой робота во время испытаний была техническая. У него банально сел заряд.

Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году сотрудником Массачусетского технологического института Марком Рэйбертом. Компания является разработчиком роботов, наиболее известные из которых: четвероногий робот-собака Spot и двуногий робот-гуманоид Atlas, предназначенный для передвижения по пересеченной местности.

В начале декабря стало известно, что контрольный пакет акций Boston Dynamics покупает южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor. Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.