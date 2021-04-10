Фотографии учений опубликовали на странице военной школы Франции École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.

Задачей учений было “повышение осведомленности  учащихся о задачах завтрашнего дня”, а также узнать, какую роль на поле боя могут выполнять роботы.

Спот был одним из нескольких роботов, которых тестировали для этих целей в École Militaire Interarmes.

Вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри сообщил, что робот был поставлен европейским дистрибьютором Shark Robotics. Он добавил, что в компании не знали, что Спота используют с такой целью.

Как стало известно, во время учений солдаты выполняли ряд сценариев, в том числе наступательные действия с захватом перекрестка, оборонительные действия днем ​​и ночью и боевые испытания в городских условиях. Каждый сценарий был выполнен с использованием только людей, а затем с использованием людей и роботов вместе, чтобы увидеть, что изменили машины.

Военные пришли к выводу, что роботы лишь замедлили их работу, но помогли обезопасить войска.

Один солдат рассказал, что на этапе “городской бой” он “умер”, когда не использовали робота. Но при повторной реализации сценария с использованием робота, солдата удалось “спасти”, так как Спот провел разведку.

Главной проблемой робота во время испытаний была техническая. У него банально сел заряд.

Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году сотрудником Массачусетского технологического института Марком Рэйбертом. Компания является разработчиком роботов, наиболее известные из которых: четвероногий робот-собака Spot и двуногий робот-гуманоид Atlas, предназначенный для передвижения по пересеченной местности.

В начале декабря стало известно, что контрольный пакет акций Boston Dynamics покупает южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor. Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.