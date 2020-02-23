Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
“К шестой годовщине собственного пребывания на посту министра – Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А на самом деле Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, к чему прикасается”, – говорится в анонсе мероприятия.
На акцию собралось несколько сотен человек. Среди участников – глава ЦПК Виталий Шабунин.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что акции протеста против размещения эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарах были спланированными.