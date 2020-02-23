Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

“К шестой годовщине собственного пребывания на посту министра – Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А на самом деле Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, к чему прикасается”, – говорится в анонсе мероприятия.

На акцию собралось несколько сотен человек. Среди участников – глава ЦПК Виталий Шабунин.

Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова Митинг против Авакова

Фото: Александр Кужельный, #Буквы