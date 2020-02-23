Сегодня в 12:00 на Банковой под Офисом президента началась акция против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

“К шестой годовщине собственного пребывания на посту министра – Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А на самом деле Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, к чему прикасается”, – говорится в анонсе мероприятия.

На акцию собралось несколько сотен человек. Среди участников – глава ЦПК Виталий Шабунин.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы