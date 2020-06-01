В понедельник, 1 июня, на площади перед Октябрьским дворцом в Киеве состоялась акция "Save Deriugina School" - в поддержку детско-юношеской спортивной школы Дерюгиных. Гимнастки провели тренировку на улице.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Начиная с 1957 года главный офис и спортзал школы расположен в Международном центре культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что гимнастическую школу Дерюгиных выселяют из Октябрьского дворца из-за аварийности здания.

Цель сегодняшней акции – привлечь внимание общественности к тому, в каком состоянии сейчас находится весь Октябрьский дворец как памятник архитектуры.

На акции присутствовали директор ДЮСШ Дерюгиных, старший тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастки Ирина Блохина, заместитель директора Надежда Топильская, бронзовая медалистка Олимпийских игр Анна Ризатдинова, гимнастки и их тренеры.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы