Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, возле колеса обозрения собралось несколько десятков демонстрантов: они жгли файеры и развернули два банера с надписями – Go vegan, “Кожна тварина має право на життя”.

Участники акции, на лицах которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.

Некоторые из участников на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.

Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.

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Фото: #Букви