Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, возле колеса обозрения собралось несколько десятков демонстрантов: они жгли файеры и развернули два банера с надписями – Go vegan, “Кожна тварина має право на життя”.
Участники акции, на лицах которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.
Некоторые из участников на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.
Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.
Фото: #Букви
- 20 октября под стенами Верховной Рады состоялась акция зоозащитников “Хватит мучить животных!”.