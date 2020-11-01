Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, возле колеса обозрения собралось несколько десятков демонстрантов: они жгли файеры и развернули два банера с надписями – Go vegan, “Кожна тварина має право на життя”.

Участники акции, на лицах которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.

Некоторые из участников на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.

Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.

Фото: #Букви