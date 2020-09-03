Арт-поезд ГогольTrain, который везет участников фестиваля ГогольFest DREAM в Херсоне, отправился с киевского вокзала.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В 21 часов в четверг, 3 сентября, с вокзала в Киеве отправился арт-поезд ГогольTrain. Это отдельный чартерный поезд из десятка вагонов, два из них — вагоны рестораны, которые на время поездки превращаются в центры современного искусства.

В этих вагонах ночью пройдет вечеринка с электронной музыкой, будет выставка арт-работ и проведут перформанс.

Необычный поезд перевозит участников мультидисциплинарного фестиваля современного искусства ГогольFest DREAM, который пройдет в Херсоне с 4 по 6 сентября 2020 года.

На презентации арт-поезда в Херсон и его отправлении присутствовал глава Минкульта Александр Ткаченко.