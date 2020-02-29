16-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на молодежной акции протеста Bristol Youth Strike 4 Climate (Бристоль, Великобритания), на которой собрались 30 тысяч человек.

Своими впечатлениями активистка поделилась в Instagram.

Акция состоялась 28 февраля.

30-тысячная толпа скандировала “Грета! Грета!”, в ожидании речи активистки.

Во время своего выступления Грета обвинила политиков всего мира в том, что они игнорируют климатический кризис.

“Перемены – это мы. И перемены придут, хотите вы (политики) этого или нет… Протест работает, так что я говорю вам: действуйте… Нас предают власть имущие”, – заявила Грета.

Стоит отметить, что участники акции говорят о 30 тысячах собравшихся, тогда как по подсчетам местной полиции, собравшихся было около 15 тысяч.

Интересно, что изначально митинг планировалось провести в Лондоне. Из-за большого количества желающих поучаствовать, его перенести в Бристоль.

“Нам следует говорить неудобную правду. Они (политики) прячут свой мусор под ковер и хотят, чтобы за ними убирали дети. Эту опасную ситуацию полностью игнорируют политики, СМИ и другие наделенные властью люди. В целом не делается ничего, чтобы остановить этот кризис – несмотря на все красивые слова и обещания от избранных нами политиков. Что вы будете делать в такой ответственный момент? Я не буду молчать, когда мир охвачен огнем”, – заявила активистка.

После выступления Грета возглавила марш и пронесла по улицам Бристоля вместе с другими активистами зеленый баннер с надписью Skolstrejk for Klimatet (Школьная забастовка ради климата). За нею шагали протестующие всех возрастов. В колонне были и взрослые, но в основном на это мероприятие пришли школьники и студенты с плакатами и баннерами. Многие из них пропустили учебу, чтобы принять участие в этом митинге.