Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Церемония прощания началась в 09:00 и продлиться до 13:00 в фойе Харьковского оперного театра. Также состоится отпевание в Благовещенском соборе.
Похоронят Геннадия Кернеса на 2-м городском кладбище.
Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов и другие.
Провести Кернеса в последний путь приходят сотни харьковчан.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.