Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Церемония прощания началась в 09:00 и продлиться до 13:00 в фойе Харьковского оперного театра. Также состоится отпевание в Благовещенском соборе.

Похоронят Геннадия Кернеса на 2-м городском кладбище.

похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса

похорон Кернеса

похорон Кернеса

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов и другие.похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса

похорон Кернеса

Провести Кернеса в последний путь приходят сотни харьковчан.

похорон Кернеса похорон Кернеса

похорон Кернеса

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.