Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Сурка разбудили сегодня, 1 февраля, в поселке Гайдары Харьковской области. Тимка проснулся от зимней спячки и не увидел своей тени, поскольку была облачная погода.

Как объяснили сотрудники биостанции, сурок предсказал, что весна наступит в течение шести недель.

“Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит в течение шести недель, до 15 марта”, – отметила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Также традиционно Тимка сделал шуточный прогноз на актуальную тему. В этом году организаторы Дня сурка предложили ему определить, будет ли следующая зима снежной. Сурка несколько раз запускали на столик с соответствующими надписями, и он вынес “вердикт”: следующая зима будет бесснежной.



Стоит отметить, что на биостанции университета имени Каразина ежегодно в начале февраля отмечают День сурка по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США).