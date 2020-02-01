Об этом сообщает агентство “Укринформ”.
Сурка разбудили сегодня, 1 февраля, в поселке Гайдары Харьковской области. Тимка проснулся от зимней спячки и не увидел своей тени, поскольку была облачная погода.
Как объяснили сотрудники биостанции, сурок предсказал, что весна наступит в течение шести недель.
“Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит в течение шести недель, до 15 марта”, – отметила сотрудница биостанции Надежда Токарская.
Также традиционно Тимка сделал шуточный прогноз на актуальную тему. В этом году организаторы Дня сурка предложили ему определить, будет ли следующая зима снежной. Сурка несколько раз запускали на столик с соответствующими надписями, и он вынес “вердикт”: следующая зима будет бесснежной.
Стоит отметить, что на биостанции университета имени Каразина ежегодно в начале февраля отмечают День сурка по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США).
- В эти выходные в большинстве областей Украины ожидается весенняя погода, температура воздуха поднимется до +13.