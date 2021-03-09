Сегодня, 9 марта, у "Президент Отеля" на улице Госпитальной активисты устроили акцию "Нет съезду судейской нечести". Люди пикетируют XVIII съезд судей Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Среди делегатов, которые приехали на съезд, должны избрать четырех членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного Суда.

Участников акции забрался немного, но их окружил кордон полиции. Присутствует также полиция диалога.

Организаторы акции призывают не проводить съезда судей до внесения изменений правил отбора членов Высшего совета правосудия и КСУ: “Иначе судейская мафия и в дальнейшем будет держать украинцев в заложниках своими решениями, отдаляя нас от цивилизованного мира”.

Люди держат в руках плакаты в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, Андрея Антоненко “Риффмастера” и других политзаключенных: “Имитация судебной реформы”, “Политзаключенным – волю”, “Аваков – черт”, “Вы глухие или мрази?” .

Фото: #Буквы