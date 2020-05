Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Мощный циклон выкорчевал тысячи деревьев, сорвал крыши домов, оборвал электрические и телефонные линии, а также затопил многие дороги. В результате бури 14 миллионов человек остались без электричества.

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww

— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020