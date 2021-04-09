#Буквы собрали знаковые фото, которые рассказывают о жизненном пути герцога Эдинбургского.

Герцог Эдинбургский родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. В его венах текла кровь королевских семей Дании, Германии, России и Великобритании. Принц Филипп был единственным сыном греческого принца Андрея и принцессы Алисы Баттенбергськой.

В 1922 году старший брат принца Андрея Константин I отрекся от престола. Поэтому семья принца Филиппа была изгнана из Греции. Принц с семьей переехал во Францию, где начал свое образование. Позже он учился в американской школе MacJannet в Сент-Клуди. На фото он в компании одноклассников второй слева. В возрасте семи лет он уехал жить к своим родственникам с Маунтбеттена в Англию, где посещал подготовительную школу в Суррее.

Позже он посещал школу-интернат в Гордонстоуни, основанную пионером образования Куртом Ганном на севере Шотландии, где преуспел в спорте.

Это фото считается первым, на котором изображена тогда еще принцесса Елизавета (третья слева) и тогдашний морской кадет принц Греции и Дании Филипп (в белой шапке крайний справа) вместе. Фотографию было сделано во время посещения Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте 23 июля 1939 года.

Во время Второй мировой войны принц Филипп исполнял обязанности мичмана на линкоре HMS Valiant, когда итальянский флот оказался в ловушке Греции в 1941 году. Филипп командовал прожекторами, которые освещали врага, и о нем впоследствии вспоминали в депешах.

О его помолвке с принцессой Елизаветой было официально объявлено в июле 1947 года.

Они поженились 20 ноября того же года.

В 1951 году фотограф поймал момент, когда герцог Эдинбургский спрыгнул с водных лыж, добравшись пляжа в Мармарисе (Турция).

Принц играл в поло в команде Cowdray Park в полуфинале Кубка Роемптона. Он был одним из ведущих игроков поло в Великобритании.

Герцог также был заядлым игроком в крикет. Здесь его команда противостояла команде, которой руководил герцог Норфолк, с игроками Сассекса.

В герцога и королевы было четверо детей (слева) Эдвард, Эндрю, Энн и Чарльз, изображены здесь в 1960-х.

Супруги посещали ферму в их имении Балморал, чтобы отпраздновать годовщину Серебряной свадьбы.

В 1977 году принц сопровождал королеву, когда она праздновала свой серебряный юбилей. Они изображены в плаще из перьев киви в парке Регби в Гисборне, на северном острове Новой Зеландии во время открытия Королевского новозеландского фестиваля Полинезии в феврале.

В том же году королевская пара помахала рукой, когда Конкорд пролетел мимо Королевской яхты Британия, приближаясь к Барбадосу.

В августе 1979 двоюродный брат королевы лорд Луи Маунтбаттен, был убит взрывом бомбы на его лодке в Ирландии. Герцог Эдинбургский немедленно вернулся в Великобританию.

Охрана природы были страстью герцога Эдинбургского на всю жизнь и он стал международным президентом тогдашнего Всемирного фонда дикой природы.

В 1985 году герцог Эдинбургский был окружен своей семьей, включая молодых принцев Уильяма и Гарри.

В 1996 году герцог сопровождал президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделу, когда он готовился пересмотреть почетный караул в Параде Конной гвардии в первый день своего государственного визита в Великобританию.

Принц Филипп поддерживал королеву в течение 60 лет ее правления, включая празднование золотой свадьбы в 2002 году.

Принц основал премию герцога Эдинбургского, направленную на развитие способностей молодых людей, в 1956 году. Здесь он шутит с лауреатами Золотой премии герцога Эдинбургского в Holyroodhouse в 2010 году.

Герцог продолжал заниматься спортом до конца своей жизни, в том числе конным. Фото датируется 2005 годом.

Тысячи людей собрались у Букингемского дворца, чтобы поздравить королевскую семью после свадьбы внука принца Филиппа, принца Уильяма, Кэтрин Миддлтон в 2011 году.

Двенадцать месяцев спустя принц, казалось, был в добром здравии, когда он сопровождал королеву на барже “Дух Чартвелла”. Он и королева стояли на протяжении большей части 80-минутной поездки, поскольку их сопровождало 1000 лодок, которые проезжали семь миль по реке Темзе к Тауэрскому мосту. Однако герцог попал в больницу с инфекцией мочевого пузыря перед концертом “Бриллиантовый юбилей” 4 июня.

После восстановления он был достаточно подготовлен, чтобы сопровождать принцессу Анну, во время соревнований конно-британской командой, в состав которой входила его внучка Зара Филлипс, соревнования на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года.

В июне 2013 года герцог посетил церковную службу в Вестминстерском аббатстве по случаю 60-й годовщины коронации королевы.

В 2014 году он сопровождал королеву в туре по Северной Ирландии. Он подписал книгу посетителей в замке Хиллсборо, Белфаст.

Королева Елизавета II в сопровождении герцога Эдинбургского зажгла первый из более чем 200 маяков в честь 70-й годовщины Дня VE в Виндзорском замке.

Герцог и его сын Чарльз во время визита в Паундбери, городской застройки на краю Дорчестера, где королева открыла статую королевы-матери.

В апреле 2017 герцог сопровождал свою жену во время открытия Центра ухода за слонами в зоопарке ZSL Whipsnade в Бедфордшире.

Наряду с королевой герцог почтил минутой молчания в начале садовой вечеринки в Букингемском дворце 23 мая 2017 года память погибших на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

Герцог был мужем королевы с самым продолжительным служением в истории Великобритании.