Об этом пишет журнал People.

В художественной галерее выставлены миниатюрные работы – это интерпретации известных полотен: “Песчанка с жемчужной сережкой” Иоганна Вермеера, “Поцелуй” Густава Климта, “Мона Лиза” Леонардо да Винчи и “Крик” Эдварда Мунка.

Картины писали акрилом или карандашами.

Фото: Filippo Lorenzin и Marianna Bennetti

В крошечной арт-галерее есть табличка с просьбой к посетителям не жевать произведения искусства, но мыши не очень прислушались к этому.

Фото: Filippo Lorenzin и Marianna Bennetti

Фото: Filippo Lorenzin и Marianna Bennetti

Фото: Filippo Lorenzin и Marianna Bennetti

А еще Филиппо и Марианна сняли милое видео, на котором их песчанки исследуют галерею и “знакомятся” с произведениями знаменитых художников.

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