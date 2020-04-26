Об этом пишет журнал People.
В художественной галерее выставлены миниатюрные работы – это интерпретации известных полотен: “Песчанка с жемчужной сережкой” Иоганна Вермеера, “Поцелуй” Густава Климта, “Мона Лиза” Леонардо да Винчи и “Крик” Эдварда Мунка.
Картины писали акрилом или карандашами.
В крошечной арт-галерее есть табличка с просьбой к посетителям не жевать произведения искусства, но мыши не очень прислушались к этому.
А еще Филиппо и Марианна сняли милое видео, на котором их песчанки исследуют галерею и “знакомятся” с произведениями знаменитых художников.
- Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси разрисовал свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.