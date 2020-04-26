Супруги-итальянцы Филиппо Лоренцин и Марианна Бенетти, которые сейчас живут в Лондоне, благодаря свободному времени на карантине, решили создать настоящую арт-галерею для двух своих грызунов - девятимесячных мышей песчанок.

Об этом пишет журнал People.

В художественной галерее выставлены миниатюрные работы – это интерпретации известных полотен: “Песчанка с жемчужной сережкой” Иоганна Вермеера, “Поцелуй” Густава Климта, “Мона Лиза” Леонардо да Винчи и “Крик” Эдварда Мунка.

Картины писали акрилом или карандашами.

В крошечной арт-галерее есть табличка с просьбой к посетителям не жевать произведения искусства, но мыши не очень прислушались к этому.

А еще Филиппо и Марианна сняли милое видео, на котором их песчанки исследуют галерею и “знакомятся” с произведениями знаменитых художников.