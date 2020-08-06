Об этом рассказывают #Букви.

Предпосылки ядерной атаки

В июне 1942 года 32-й президент США Франклин Рузвельт создал “Урановый комитет”, который принял секретную атомную программу – “Манхэттенский проект”. Ее руководителем стал американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер. Для задачи получения обогащенного урана пригласили выдающихся ученых из разных стран мира. В штате Нью-Мексико создали Лос-Аламосскую лабораторию, а в городе Окридж, штат Теннеси, построили гигантский завод, где и создали бомбу.

19 сентября 1944 года Рузвельт встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в городе Гайд-Парк, штат Нью-Йорк, где рассказал о намерении сбросить ядерную бомбу на Японию. К лету 1945 у американцев уже было атомное оружие, для создания которого использовали изотоп урана-235 (“урановая бомба”) или изотоп плутония-239 (“плутониевая бомба”).

16 июля 1945 на полигоне Аламогордо было проведено успешное испытание под кодовым названием “Тринити” по тестированию плутониевой бомбы, которую назвали “Gadget” (“Штучка”).

14 июня 1945 на совещании Комитета вооруженных сил США определили цели бомбардировки – города Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки. Военные выбирали города, которые не слишком пострадали от войны, чтобы понять силу ударной волны от ядерного взрыва.

25 июля 1945 президент США Трумэн дал приказ о ядерной бомбардировке Японии.

Атака на Хиросиму

6 августа 1945, ночью, в 01:27, с острова Тиниан (Марианские острова) вылетел бомбардировщик “Энола Гей”, а вслед за ним – бомбардировщики “Грейт Артист”, который должен описать мощность взрыва ядерной бомбы, и “Несесари Ивил”, что должен был провести фотосъемку места взрыва.

Атомную бомбу “Малыш” с 9632 метров сбросил американский бомбардировщик “Энола Гей” в 08:15 по местному времени. За штурвалом был Пол Тиббетс.

Бомба имела мощность около 15 килотонн. Она взорвалась над городом на высоте 600 метров. Ударной волной были уничтожены все жилые дома и большинство мостов, устояли лишь отдельные железобетонные сооружения.

Это был первый случай в истории человечества, когда ядерное оружие применили против мирного населения.

В радиусе 500 метров от места падения бомбы все превратилось в пепел.

От мощного светового излучения погибли все люди, которые в то время находились на улице на расстоянии 500 метров от эпицентра взрыва. Их кожа обуглилась. Черные трупы лежали на просто на улицах. Из-за высокой температуры (около 2000 °C) в городе начались пожары.

В течение следующих семи дней 90% жителей города, которые были поражены в радиусе 1 км от эпицентра взрыва, погибли. В радиусе 2-х км люди получили ожоги тяжелой или средней степени тяжести.

Количество погибших непосредственного взрыва составила от 70 до 80 000 человек. К концу 1945 года в связи с действием радиации общее количество погибших составило от 90 до 166 000 человек.

К 1950 году общее количество погибших, с учетом умерших от рака, оценивается в 200 000 человек.

Ожоги теле женщины в виде узора ее кимоно, в которое она была одета в момент взрыва.

9 августа 1945 на Нагасаки сбросили вторую атомную бомбу, “Толстяк”. Жертвами атаки стали 80 000 человек.

Нагасаки после взрыва:

Ядерная или атомная бомба – ее разрушительная сила происходит путем расщеплением ядра атома в результате цепной ядерной реакции. Такая бомба является первым видом ядерного оружия и относится к оружию массового поражения.