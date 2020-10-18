Сегодня, 18 октября, киевляне и гости города пришли на Андреевский спуск чтобы отпраздновать Всемирный день галстука.

#Буквы рассказывают, как проходит действо.

На Андреевском спуске всем желающим, даже домашним любимцам, раздавали бумажные галстуки в цветах национального герба Хорватии.

В праздновании приняла участие Аница Джамич, чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине.

Киевлянам рассказывали историю галстуков и всех желающих учили правильно их завязывать.

Фото: #Буквы

Мероприятие впервые организовывают посольство Хорватии в Украине в сотрудничестве с Киевской городской государственной администрацией, Подольской райгосадминистрацией и при содействии Музея-мастерской Ивана Кавалеридзе.

Родиной галстука считается Хорватия. Этот предмет гардероба распространился в Европе в XVII в. благодаря участию хорватских солдат в Тридцатилетней войне (1618-1648 лет). Хорватская традиционная униформа с вышитыми шарфами на шее привлекала внимание. Шарфы были изготовлены из различных материалов: от грубого полотна, который носили обычные солдаты, до шелковой ткани и тонкого хлопка, которые носили офицеры.