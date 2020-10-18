#Буквы рассказывают, как проходит действо.

На Андреевском спуске всем желающим, даже домашним любимцам, раздавали бумажные галстуки в цветах национального герба Хорватии.

В праздновании приняла участие Аница Джамич, чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Украине.

Киевлянам рассказывали историю галстуков и всех желающих учили правильно их завязывать.

День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука День галстука

Фото: #Буквы

Мероприятие впервые организовывают посольство Хорватии в Украине в сотрудничестве с Киевской городской государственной администрацией, Подольской райгосадминистрацией и при содействии Музея-мастерской Ивана Кавалеридзе.

Родиной галстука считается Хорватия. Этот предмет гардероба распространился в Европе в XVII в. благодаря участию хорватских солдат в Тридцатилетней войне (1618-1648 лет). Хорватская традиционная униформа с вышитыми шарфами на шее привлекала внимание. Шарфы были изготовлены из различных материалов: от грубого полотна, который носили обычные солдаты, до шелковой ткани и тонкого хлопка, которые носили офицеры.