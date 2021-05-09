Про це розповідають #Букви.
На виході зі станції метро “Арсенальна” встановили металодетектор і проводять огляд речей, особливо тих, хто прийшов із рюкзаками. Проїзд до парку з боку Лаври перекритий.
На вході у парк та у самому парку біля могили невідомого солдата чергують поліціянти, серед них – поліція діалогу, поблизу Меморіалу перебувають медики.
Люди несуть квіти, дехто приходить із портретами своїх родичів, які воювали у Другій світовій війні.
Поліція Києва повідомляє, що склала адмінпротокол на 16-річного хлопця через використання нацистського привітання.
Загалом масові заходи проходять спокійно, без порушень.
- Прихильники “Опозиційної платформи – За життя” на чолі із нардепом від цієї політичної сили Іллею Кивою пройшли колоною до парку Вічної Слави.