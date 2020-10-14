Сегодня, 14 октября, на площади перед Верховной Радой состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

Поздравить с праздником украинских воинов под стенами парламента собрались глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель Руслан Стефанчук, заместитель Елена Кондратюк, народные депутаты, министры, главы ведомств, представители военных высших учебных заведений, участники АТО/ООС.

На площади выстроились военные, торжественно подняли государственный флаг.

Фото: #Буквы

Кроме того, Дмитрий Разумков вручил сертификаты на назначение стипендий 54 курсантам и слушателям военных вузов за особые успехи в учебе и научной деятельности и примерную военную дисциплину.

Праздник чествования защитников Украины установлен 14 октября 2014 указом пятого президента Петра Порошенко. Этим же указом отменен указ президента Леонида Кучмы в 1999 году, который закреплял советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.