Об этом сообщают #Буквы.
Как извещалось, из-за ограничений для общественного транспорта в понедельник Киев с самого утра стоял в огромных пробках. Та же ситуация наблюдалась во вторник.
При этом цены на услуги такси в столице выросли в несколько раз, из-за чего Антимонопольный комитет решил исследовать ситуацию.
В среду, 7 апреля, в Киеве +4 и кратковременные ливни. Несмотря на непогоду, на остановках общественного транспорта все еще собираются очереди. Люди соблюдают дистанцию, но не всегда носят маски правильно.
А на автодорогах — предсказуемые и привычные пробки.
Примечательно, что ограничения не приводят к переполнению маршруток, которого тоже можно было бы ожидать. Автобусы ездят полупустые.
Даже в час пик в такси-сервисах повышения цен уже не наблюдается. Судя по всему, непогода и усиленный карантин заставили киевлян прислушаться к известному совету городского головы.