С понедельника в Киеве усилили карантинные ограничения, в частности, в общественный транспорт и метро начали пускать только по спецпропускам. На третий день столица, видимо, приспособилась к новым правилам.

Об этом сообщают #Буквы.

Как извещалось, из-за ограничений для общественного транспорта в понедельник Киев с самого утра стоял в огромных пробках. Та же ситуация наблюдалась во вторник.

При этом цены на услуги такси в столице выросли в несколько раз, из-за чего Антимонопольный комитет решил исследовать ситуацию.

В среду, 7 апреля, в Киеве +4 и кратковременные ливни. Несмотря на непогоду, на остановках общественного транспорта все еще собираются очереди. Люди соблюдают дистанцию, но не всегда носят маски правильно.

А на автодорогах — предсказуемые и привычные пробки.

Примечательно, что ограничения не приводят к переполнению маршруток, которого тоже можно было бы ожидать. Автобусы ездят полупустые.

Даже в час пик в такси-сервисах повышения цен уже не наблюдается. Судя по всему, непогода и усиленный карантин заставили киевлян прислушаться к известному совету городского головы.