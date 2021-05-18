#Букви розповідають, як пройшов день у Верховній Раді.

Зранку народні депутати продовжили розгляд правок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195, друге читання).

Перед початком роботи Ради у журналістів як завжди було багато питань до нардепів. На цей раз ЗМІ цікавилися звільненням трьох міністрів – Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.

Гео Лерос

Гео Лерос

Наталя Королевська

Наталя Королевська

Нардепка від “Слуги народу” Олена Копанчук перед роботою встигла поспілкуватися із виборцями.

Микола Тищенко

“Слуга народу” Микола Тищенко

На підході до Верховної Ради голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева перестріли учасники протестної акції від ФОП.

У сесійній залі народні депутати продовжують ігнорувати масковий режим.

Членкиня депутатської групи “Партія “За майбутнє” Анна Скороход прийшла на роботу у бордовому костюмі, на спині піджака якого вишита будівля Верховної Ради, яку оповиває дракон.

Нагадаємо, що на 16:00 заплановано ще одне засідання Ради, де будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів. Народні депутати мають заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їхню відставку.