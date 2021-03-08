Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

По словам организаторов акции, на такие же марши вышли люди еще в 14 городах Украины.

По всему маршруту, которым двигалась колонна, люди несли баннеры в поддержку прав женщин относительно достойной оплаты труда, социального положения, а также с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями).

“Забыла спросить, как должна выглядеть”

“Права женщин = права человека”

“Бьет – значит статья”

“Феминизм = гуманизм”

“У бедности женское лицо”

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Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021

Участники и участницы акции двигались организованной колонной, их с обеих сторон охраняли кордоны полиции.

Люди прошли к Майдану Незалежности, а затем до Почтовой площади, где и разошлись.

Київ_Марш жінок2021

Киев_Марш женщин2021 Киев_Марш женщин2021

Фото: #Буквы

  • Ранее организаторы рассказали о запланированном Марше женщин.