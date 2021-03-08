Сегодня, 8 марта, на Михайловской площади столицы начался "Марш женщин 2021". Акцию пришло поддержать несколько тысяч киевлян.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

По словам организаторов акции, на такие же марши вышли люди еще в 14 городах Украины.

По всему маршруту, которым двигалась колонна, люди несли баннеры в поддержку прав женщин относительно достойной оплаты труда, социального положения, а также с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями).

“Забыла спросить, как должна выглядеть” “Права женщин = права человека” “Бьет – значит статья” “Феминизм = гуманизм” “У бедности женское лицо”

Участники и участницы акции двигались организованной колонной, их с обеих сторон охраняли кордоны полиции.

Люди прошли к Майдану Незалежности, а затем до Почтовой площади, где и разошлись.

Фото: #Буквы