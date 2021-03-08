Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
По словам организаторов акции, на такие же марши вышли люди еще в 14 городах Украины.
По всему маршруту, которым двигалась колонна, люди несли баннеры в поддержку прав женщин относительно достойной оплаты труда, социального положения, а также с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями).
“Забыла спросить, как должна выглядеть”
“Права женщин = права человека”
“Бьет – значит статья”
“Феминизм = гуманизм”
“У бедности женское лицо”
Участники и участницы акции двигались организованной колонной, их с обеих сторон охраняли кордоны полиции.
Люди прошли к Майдану Незалежности, а затем до Почтовой площади, где и разошлись.
Фото: #Буквы
- Ранее организаторы рассказали о запланированном Марше женщин.