Об этом сообщают #Буквы.
Среди организаторов марша: “Национальный корпус”, ВО “Свобода”, “Правый сектор”. К акции планировали присоединиться члены “Рух спротиву капітуляції”.
Марш начался в 14:00. В шествии приняли участие киевляне и ветераны АТО/ООС.
Колонна прошла по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности, а дальше направилась на Банковую к Офису президента.
По улицам столицы пронесли длинный флаг Украины и красно-черный флаг.
Основное требование участников марша – принятие закона о коллаборационистах.
Фото: #Буквы
Организаторы установили на площади перед Офисом президента двери и прикрепили к ним записанные на бумаге основные свои требования, а именно:
принять закон защиты украинского государства от коллаборационистов;
уволить с должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, “которая бросала в тюрьму украинских патриотов”;
начать “реальную борьбу с пятой колонной в Украине”.
Видео марша по ссылке.
- #Буквы рассказывают историю праздника Дня защитника Украины.