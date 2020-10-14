Сегодня, 14 октября, в парке возле университета Шевченко началось традиционное шествие националистов - марш УПА.

Об этом сообщают #Буквы.

Среди организаторов марша: “Национальный корпус”, ВО “Свобода”, “Правый сектор”. К акции планировали присоединиться члены “Рух спротиву капітуляції”.

Марш начался в 14:00. В шествии приняли участие киевляне и ветераны АТО/ООС.

Колонна прошла по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности, а дальше направилась на Банковую к Офису президента.

По улицам столицы пронесли длинный флаг Украины и красно-черный флаг.

Основное требование участников марша – принятие закона о коллаборационистах.

Фото: #Буквы

Организаторы установили на площади перед Офисом президента двери и прикрепили к ним записанные на бумаге основные свои требования, а именно:

принять закон защиты украинского государства от коллаборационистов;

уволить с должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, “которая бросала в тюрьму украинских патриотов”;

начать “реальную борьбу с пятой колонной в Украине”.

Видео марша по ссылке.