Хасиды съехались в Умань на празднование иудейского нового года. Обычно в город приезжает 30-40 тысяч хасидов, но в этом году из-за катантинных ограничений их численность значительно меньше.

#Буквы рассказывают, как проходит празднование.

Большинство хасидов ведут себя прилично, но есть такие, которые в нетрезвом состоянии гуляют по улицам.

В районе, где проходит празднование, патрулирует много полиции. Кроме того, полицейские сопровождают журналистов.

Значительное количество хасидов находится на могиле цадика Нахмана.

Что касается карантина, то хасиды почти полностью игнорируют ношение масок.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Ян Доброносов, #Буквы