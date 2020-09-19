#Буквы рассказывают, как проходит празднование.
Большинство хасидов ведут себя прилично, но есть такие, которые в нетрезвом состоянии гуляют по улицам.
В районе, где проходит празднование, патрулирует много полиции. Кроме того, полицейские сопровождают журналистов.
Значительное количество хасидов находится на могиле цадика Нахмана.
Что касается карантина, то хасиды почти полностью игнорируют ношение масок.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Ян Доброносов, #Буквы
- Ранее #Буквы рассказывали, что в городе Умань продолжается подготовка к Рош ха-Шана.