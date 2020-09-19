#Буквы рассказывают, как проходит празднование.

Большинство хасидов ведут себя прилично, но есть такие, которые в нетрезвом состоянии гуляют по улицам.

В районе, где проходит празднование, патрулирует много полиции. Кроме того, полицейские сопровождают журналистов.

Значительное количество хасидов находится на могиле цадика Нахмана.

Что касается карантина, то хасиды почти полностью игнорируют ношение масок.

хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань хасиды_Умань

Фото: Ян Доброносов, #Буквы