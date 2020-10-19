Как сейчас выглядят вечерние улицы у баров и кафе рассказывает издание The Guardian.
В вечернее время на уличных площадках баров, кафе и ресторанов всегда было многолюдно, а теперь – никого.
По состоянию на сегодня во Франции зарегистрировано более 897 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 33 477 человек умерло.
Стоит отметить, что за сутки 17 октября в стране было зафиксировано более 32000 случаев заражения COVID-19.
Бар на Rue de Seine
13 сентября
17 октября
Бар Le Compas в квартале Ле-Аль
23 сентября
17 октября
Кафе-бар возле Эйфелевой башки
5 октября
17 октября
The Château d’Eau в 10-м округе
28 сентября
17 октября
Бар на улице Rue de Buci
13 сентября
17 октября
Заведение Le Sancerre на улице Rue des Abbesses
5 октября
17 октября
The Café de Flore на бульваре Сен-Жермен
5 октября
17 октября
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в некоторых больших городах страны. Это ограничение связано со вспышкой COVID-19.