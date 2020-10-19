В субботу в Париже был введен ночной комендантский час, который продлится не менее месяца. Власти пошли на такие меры из-за роста случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сейчас выглядят вечерние улицы у баров и кафе рассказывает издание The Guardian.

В вечернее время на уличных площадках баров, кафе и ресторанов всегда было многолюдно, а теперь – никого.

По состоянию на сегодня во Франции зарегистрировано более 897 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 33 477 человек умерло.

Стоит отметить, что за сутки 17 октября в стране было зафиксировано более 32000 случаев заражения COVID-19.

Бар на Rue de Seine

13 сентября

17 октября

Бар Le Compas в квартале Ле-Аль

23 сентября

17 октября

Кафе-бар возле Эйфелевой башки

5 октября

17 октября

The Château d’Eau в 10-м округе

28 сентября

17 октября

Бар на улице Rue de Buci

13 сентября

17 октября

Заведение Le Sancerre на улице Rue des Abbesses

5 октября

17 октября

The Café de Flore на бульваре Сен-Жермен

5 октября

17 октября

Фото: Kiran Ridley/Getty Images