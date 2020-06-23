Сегодня, 23 июня, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян пришел на допрос в НАБУ как подозреваемый по делу о снижении на 20 % портовых тарифов и сборов в 2018 году.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На улице перед входом в здание НАБУ Омелян журналистам рассказал, что мировые бизнес-ассоциации, металлурги “четко заявили, что снижение портовых сборов было правильным решением”.

“На самом деле украинские порты являются неконкурентоспособными и тарифы необходимо снижать далее… Кроме того, у них есть еще один кейс – это кейс по лоукостах. У них есть претензия, что мы снизили ставки аэропортовых сборов для того, чтобы в Украину прилетели лоукосты. Если это производство (по портовым сборам) будет успешным, это означает, что и дело по лоукостах будет успешным и мы все снова будем летать по 500 долларов”, – сказал Омелян.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы