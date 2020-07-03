Об этом сообщают #Буквы.
На заседание нардепы собирались, не соблюдая социальной дистанции. Некоторые из них были без масок.
А во время заседания занимались своими делами.
Так, “слуга народа” Маргарита Шол забронировала двухместный номер в гостинице, в которую вылетать собирается 19 июля.
В то же время ее однопартиец Александр Куницкий во время заседания монтировал видео.
Между тем “слуга” Александр Кабанов шутил в официальном чате фракции.
“В рубрике “Мифы и страхи” суть политики приватизация. Или не ссут ли политики приватизации?” – написал он.
- 30 июня в Верховной Раде Украины рассматривали поправки к законопроекту об игорном бизнесе. При этом нардепы были заняты не только законотворческой деятельностью: например, депутаты от “Слуги народа” обсуждали “алкопати”.