Сегодня, 3 июля, во время заседания Верховной Рады Украины народные депутаты занимались не только законотворческой деятельностью, но и выбирали отели для отдыха и монтировали видео.

Об этом сообщают #Буквы.

На заседание нардепы собирались, не соблюдая социальной дистанции. Некоторые из них были без масок.

А во время заседания занимались своими делами.

Так, “слуга народа” Маргарита Шол забронировала двухместный номер в гостинице, в которую вылетать собирается 19 июля.

В то же время ее однопартиец Александр Куницкий во время заседания монтировал видео.

Между тем “слуга” Александр Кабанов шутил в официальном чате фракции.

“В рубрике “Мифы и страхи” суть политики приватизация. Или не ссут ли политики приватизации?” – написал он.