Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как известно, сегодня, 2 июля, Верховная Рада Украины продолжила рассматривать правки к законопроекту об игорном бизнесе.
Во время заседания нардеп от “Слуги народа” Юрий Корявченков, известный как актер “Юзик” из “Квартала 95”, лакомился шоколадным батончиком.
Для перекуса в рабочее время нардеп выбрал шоколадный батончик с карамелью от кондитерской компании Roshen.
- 30 июня в Верховной Раде Украины рассматривали поправки к законопроекту об игорном бизнесе. При этом нардепы были заняты не только законотворческой деятельностью. Депутаты от “Слуги народа” обсуждали “алкопати”, а народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Черный решил полакомиться бычками прямо в зале заседаний ВР.