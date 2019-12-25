Сегодня христиане западного обряда по всему миру празднуют Рождество Христово.

От Австралии и до Америки проводятся праздничные мероприятия и богослужения в честь одного из самых больших праздников в христианском календаре.

Британское агентство ВВС, газета USA Today и ряд других изданий обнародовали фотоподборки ярких моментов празднования Рождества в различных странах.

#Буквы выделили самые незабываемые из них.

Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в Ватикане. Фото: AFP

Дети, одетые в костюмы ангелов, в церкви Святого Антония в городе Коломбо, Шри-Ланка. Фото: EPA

Женщина зажигает свечу в соборе Святого Иосифа в Абу-Даби, ОАЭ. Фото: EPA

Женщина делает селфи возле собора Святого Иосифа XIX века в столице Вьетнама Ханое. Фото: AFP

Епископ Филипп Марссе провел мессу в Сен-Жермен-л’Оксеруа, средневековом храме в центре Парижа. Фото: EPA

Верующие на праздничной службе в церкви Святого Иоанна в городе Пешавар, Пакистан. Фото: AFP

Праздничная месса в Момбасе, Кения. Фото: Reuters

Рождественская месса в соборной церкви Святого Матвея в столице Судана городе Хартум. Фото: EPA

Праздничная месса прошла в базилике Рождества Христова – одной из главных святынь христиан на Святой земле. Фото: EPA

Паломники со всего мира съехались в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество в городе, где по преданию родился Иисус Христос. Фото: AFP

Рождественская месса проходила и в православной церкви в городе Алеппо (Сирия), который неоднократно подвергался бомбардировкам. Фото: AFP

В Сиднее (Австралия) на стене одного из домов к Рождеству появилось граффити с изображением премьер-министра Скотта Моррисона. Его критикуют за то, что в разгар степных пожаров он уехал в отпуск на Гавайи. Фото: EPA

Новорожденные в больнице Синфет в Бангкоке (Таиланд). Фото: Sakchai Lalit/AP

Богослужение в соборе св. Александра в Киеве, Украина. Фото: “Укринформ”

Рождественская служба в харьковском Римско-католическом костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Фото: “Укринформ”

Королева Великобритании Елизавета II на Рождество традиционно посетила семейное богослужение в церкви св. Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк. Фото: AFP

Старшие дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые присоединились к родителям во время традиционного рождественского выхода королевской семьи. Фото: PA IMAGES/GETTY IMAGES

В этом году впервые за 200 лет в парижском соборе Нотр-Дам не было рождественской службы. Там проходит реставрация после апрельского пожара. Фото: АР

Богослужение в Джакарте, Индонезия. Фото: GETTY IMAGES

В Германии “моржи” отметили Рождество традиционным заплывом. Фото: Reuters

Христиане отмечают Рождество в Мосуле, Ирак. Фото: AFP

В Гонконге канун Рождества ознаменовался столкновениями протестующих с правоохранителями. GETTY IMAGES

Ситуация в Гонконге. Фото: Reuters

Богослужение в Стамбуле, Турция. Фото: GETTY IMAGES

Христиане поднимают свечи во время молитвы в канун Рождества в церкви на острове Сурабая, Восточная Ява. Фото: AFP/GETTY IMAGES

Люди возле собора Святой Марии в Янгоне, Мьянма. Фото: EPA-EFE

Девочка стоит возле зажженных свеч в Индонезии. Фото: GETTY IMAGES

Люди выстроились в очередь на церковную службу в канун Рождества в Берлине, Германия. Фото: EPA-EFE

Паломница целует икону Девы Марии в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Фото: AFP/GETTY IMAGES

Дети, одетые в костюмы Санта-Клауса, во время празднования Рождества в городе Амритсар, Индия. Фото: AFP/GETTY IMAGES

“Санта-Клаус” на водных лыжах на реке Потомак в Александрии, штат Вирджиния. Фото: EPA-EFE

Праздник не остался незамеченным и для обитателей зоопарков. Так, накануне Рождества в зверинцах Франции, Германии, Колумбии и Новой Зеландии для животных приготовили подарки: