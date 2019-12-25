От Австралии и до Америки проводятся праздничные мероприятия и богослужения в честь одного из самых больших праздников в христианском календаре.
Британское агентство ВВС, газета USA Today и ряд других изданий обнародовали фотоподборки ярких моментов празднования Рождества в различных странах.
#Буквы выделили самые незабываемые из них.
Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в Ватикане. Фото: AFP
Дети, одетые в костюмы ангелов, в церкви Святого Антония в городе Коломбо, Шри-Ланка. Фото: EPA
Женщина зажигает свечу в соборе Святого Иосифа в Абу-Даби, ОАЭ. Фото: EPA
Женщина делает селфи возле собора Святого Иосифа XIX века в столице Вьетнама Ханое. Фото: AFP
Епископ Филипп Марссе провел мессу в Сен-Жермен-л’Оксеруа, средневековом храме в центре Парижа. Фото: EPA
Верующие на праздничной службе в церкви Святого Иоанна в городе Пешавар, Пакистан. Фото: AFP
Праздничная месса в Момбасе, Кения. Фото: Reuters
Рождественская месса в соборной церкви Святого Матвея в столице Судана городе Хартум. Фото: EPA
Праздничная месса прошла в базилике Рождества Христова – одной из главных святынь христиан на Святой земле. Фото: EPA
Паломники со всего мира съехались в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество в городе, где по преданию родился Иисус Христос. Фото: AFP
Рождественская месса проходила и в православной церкви в городе Алеппо (Сирия), который неоднократно подвергался бомбардировкам. Фото: AFP
В Сиднее (Австралия) на стене одного из домов к Рождеству появилось граффити с изображением премьер-министра Скотта Моррисона. Его критикуют за то, что в разгар степных пожаров он уехал в отпуск на Гавайи. Фото: EPA
Новорожденные в больнице Синфет в Бангкоке (Таиланд). Фото: Sakchai Lalit/AP
Богослужение в соборе св. Александра в Киеве, Украина. Фото: “Укринформ”
Рождественская служба в харьковском Римско-католическом костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Фото: “Укринформ”
Королева Великобритании Елизавета II на Рождество традиционно посетила семейное богослужение в церкви св. Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк. Фото: AFP
Старшие дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые присоединились к родителям во время традиционного рождественского выхода королевской семьи. Фото: PA IMAGES/GETTY IMAGES
В этом году впервые за 200 лет в парижском соборе Нотр-Дам не было рождественской службы. Там проходит реставрация после апрельского пожара. Фото: АР
Богослужение в Джакарте, Индонезия. Фото: GETTY IMAGES
В Германии “моржи” отметили Рождество традиционным заплывом. Фото: Reuters
Христиане отмечают Рождество в Мосуле, Ирак. Фото: AFP
В Гонконге канун Рождества ознаменовался столкновениями протестующих с правоохранителями. GETTY IMAGES
Ситуация в Гонконге. Фото: Reuters
Богослужение в Стамбуле, Турция. Фото: GETTY IMAGES
Христиане поднимают свечи во время молитвы в канун Рождества в церкви на острове Сурабая, Восточная Ява. Фото: AFP/GETTY IMAGES
Люди возле собора Святой Марии в Янгоне, Мьянма. Фото: EPA-EFE
Девочка стоит возле зажженных свеч в Индонезии. Фото: GETTY IMAGES
Люди выстроились в очередь на церковную службу в канун Рождества в Берлине, Германия. Фото: EPA-EFE
Паломница целует икону Девы Марии в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Фото: AFP/GETTY IMAGES
Дети, одетые в костюмы Санта-Клауса, во время празднования Рождества в городе Амритсар, Индия. Фото: AFP/GETTY IMAGES
“Санта-Клаус” на водных лыжах на реке Потомак в Александрии, штат Вирджиния. Фото: EPA-EFE
Праздник не остался незамеченным и для обитателей зоопарков. Так, накануне Рождества в зверинцах Франции, Германии, Колумбии и Новой Зеландии для животных приготовили подарки: