За проект постановления № 3772, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 286 нардепов.
В частности, отставку Смолия поддержали: 211 нардепов – от “Слуги народа”, 22 – от ОПЗЖ, 13 – от ВО “Батькивщина”, 17 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.
Ни одного голоса не дали нардепы от “Голоса” и “Европейской Солидарности”. Именно депутаты от указанных фракций выступали против отставки Смолия, критикуя такое решение.
Сам Смолий заявил о систематическом политическом давлении на НБУ, которое длительное время осуществлялось “с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными”. В частности, власти требовали от НБУ печатать деньги, повысить уровень инфляции до 11%, а также установить курс национальной валюты на уровне 30 гривен/доллар.
#Буквы показывают, как все происходило.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия. Правление НБУ призвало президента, Правительство и политиков “эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины О Национальном банке Украины”.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили в поддержку главы Национального банка Якова Смолия.