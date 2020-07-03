Сегодня Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку с должности главы Национального банка Украины.

За проект постановления № 3772, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 286 нардепов.

В частности, отставку Смолия поддержали: 211 нардепов – от “Слуги народа”, 22 – от ОПЗЖ, 13 – от ВО “Батькивщина”, 17 – от группы “За майбутне”, 18 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.

Ни одного голоса не дали нардепы от “Голоса” и “Европейской Солидарности”. Именно депутаты от указанных фракций выступали против отставки Смолия, критикуя такое решение.

Сам Смолий заявил о систематическом политическом давлении на НБУ, которое длительное время осуществлялось “с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными”. В частности, власти требовали от НБУ печатать деньги, повысить уровень инфляции до 11%, а также установить курс национальной валюты на уровне 30 гривен/доллар.

#Буквы показывают, как все происходило.