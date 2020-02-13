Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021 за пять дней с 1 по 5 февраля собрал много стильных гостей – от знаменитостей до инсайдеров фешн-индустрии.

Как одевались гости UFW на модные показы, лекции и другие мероприятия, проходившие в стенах Мыстецького Арсенала, смотрите в фоторепортаже #Букв.

Среди гостей можно было увидеть и звезд, например, телеведущую Каролину Ашион – она пришла в оверсайз брючном костюме.

Была и Светлана Вольнова – актриса, фотограф и продюсер.

Модельер Андре Тан за работой:

А вот гости модного мероприятия:

Семья блогеров – Сабина Мусина, Адрей Трушковский и дочка Пупси Кира.

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по плаванью Яна Клочкова.

Телеведущая проекта “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко с семьей.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы