Как одевались гости UFW на модные показы, лекции и другие мероприятия, проходившие в стенах Мыстецького Арсенала, смотрите в фоторепортаже #Букв.
Среди гостей можно было увидеть и звезд, например, телеведущую Каролину Ашион – она пришла в оверсайз брючном костюме.
Была и Светлана Вольнова – актриса, фотограф и продюсер.
Модельер Андре Тан за работой:
А вот гости модного мероприятия:
Семья блогеров – Сабина Мусина, Адрей Трушковский и дочка Пупси Кира.
Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по плаванью Яна Клочкова.
Телеведущая проекта “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко с семьей.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
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