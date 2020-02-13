Как одевались гости UFW на модные показы, лекции и другие мероприятия, проходившие в стенах Мыстецького Арсенала, смотрите в фоторепортаже #Букв.

Среди гостей можно было увидеть и звезд, например, телеведущую Каролину Ашион – она пришла в оверсайз брючном костюме.

каролина ашион_UFW

Была и Светлана Вольнова – актриса, фотограф и продюсер.

Светлана Вольнова_UFW

Модельер Андре Тан за работой:

Андре Тан_Украинская неделя моды

А вот гости модного мероприятия:

Семья блогеров – Сабина Мусина, Адрей Трушковский и дочка Пупси Кира.

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Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по плаванью Яна Клочкова.

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Телеведущая проекта “Сніданок. Вихідний” Валентина Хамайко с семьей.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы