Сегодня, 16 июля, под стенами Верховной Рады проходит митинг в защиту украинского языка и против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского. Перед митингующими выступили нардепы от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина, Николай Княжицкий, Андрей Парубий, Петр Порошенко, волонтер Мирослав Гай.

Об этом рассказывают #Буквы.

По словам народного депутата от “Евросолидарности” Ирина Геращенко армия-язык-вера – это не лозунги, это основа украинского государства.

Она отметила, что в их фракции многие народные депутаты владеют несколькими языками: Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие.

“Я вызывают господина Бужанского на дуэль написать диктант по русскому языку. Но он его не знает, друзья! Он неуч! Он не знает русского языка. Для них (тех, кто выступает за законопроект Бужанского) – это политика, это меченая красная карта Кремля, чтобы достать ее перед выборами и бросить в общество”, – сказала Ирина Геращенко.

Со сцены выступил и пятый президент Петр Порошенко. Он поздравил украинцев с 30 годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете.

“Пятая колонна Кремля, представители которой засели, в том числе, в зале, также очень хорошо разбирается в символизме. А поэтому именно сегодня представители этой пятой колонны – странной антиукраинской коалиции “Слуг народа” и ОПЗЖ – попытались поставить закон об отмене украинского языка”, – сказал он.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Причиной организации митинга стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Этот законопроект предварительно планировали сегодня рассмотреть в зале заседаний ВР, но в итоге не внесли в повестку дня на 16 июля.