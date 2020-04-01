На что похожа столица в последний день марта во время карантина — показывают #Буквы.

Карантин в Украине через коронавирус ввели 12 марта до 24 апреля. В Киеве из-за ограничительных мер на улицах можно наблюдать все меньше и меньше людей.

Сегодня Киев опустел и столичная жизнь поставлена на паузу. Сходить за продуктами, на короткую и не очень прогулку, люди все же решаются. Возле магазинов наблюдаются очереди из-за того, что в связи с карантином действуют ограничения: один покупатель на 10 квадратных метров. По всему городу можно увидеть курьеров на мопедах и велосипедах с упакованными заказами.

Многие выходят подышать воздухом, на прогулку семьями, с детьми и даже на рыбалку.

Стоит отметить, что большинство киевлян придерживаются карантина и одевают медицинские маски.

Как сейчас выглядит город, и что изменилось – смотрите на фото.