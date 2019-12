Знаменитости показали, как празднуют Рождество, поделившись атмосферными фотографиями в Instagram.

Мэрайя Кэри

Королева Рождества сделала небольшой пит-стоп в Аспене во время своего тура, посвященного 25-летию рождественского хита All I want for Christmas.

Дженнифер Энистон

Энистон провела праздничный вечер в компании близких и таких же известных друзей, среди которых Лора Дерн и Рита Уилсон.

“В этой комнате невероятная концентрация любви. Счастливых праздников!” – подписала она фото.

Кайли Дженнер

В семействе Кардашьян Рождество – один из самых любимых праздников, во время которого они не упустят возможности переодеться. Самая младшая из Кардашьянов вечер до Рождества провела в компании друзей и приятелей, одетых в костюмы Санты, среди которых София Ричи. А само Рождество 22-летняя звезда отметила в тесном кругу семьи. В этот день Кайли Дженнер устроила для своей дочери Сторми веселый праздник, пригласив аниматора, одетого в костюм Троля, а также продемонстрировала своим подписчикам подарок для дочери, который сделала мать Кайли – Крис Дженнер. Это точная миниатюрная копия дома, в котором росла Кайли Дженнер, теперь поселившаяся у них на заднем дворе. Вечером Сторми и Кайли облачились в family look – кутюрные платья изумрудного оттенка Ralph & Russo.

Брук Шилдс

54-летняя модель и актриса тоже провела Рождество с семьей. За неделю до праздника она украсила дом рождественским декором и нарядила ель, а в праздничный вечер испекла торт, наполнив его кондитерским конфетти – процесс готовки модель показала в Инстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram How’d I do? Holiday decorating ❤️💚 Допис, поширений Brooke Shields (@brookeshields) 18 Гру 2019 р. о 1:41 PST





Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Австралийские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс опубликовали совместное селфи, где они позируют у своей зажженной рождественской елки.

“Счастливых праздников от нашей семьи – вашей”, – написали они под фото.

Дженнифер Лопес

“Детка, на улице тепло”, – пишет в Инстаграме 50-летняя Джей Ло, которая проводит эти рождественские праздники под теплым маямским солнцем.

А потому выбирает соответствующую местным меркам атрибутику: вместо костюма Санты – красную спортивную двойку из короткого топа и лосин, чтобы продемонстрировать свое безупречное телосложение, а вместо саней – красный спортивный кабриолет.

Семейство Бекхэм

Вся мужская часть семейства Бекхэм собралась на одном рождественском фото: одетые в белые футболки, они пожелали своим подписчикам счастливого Рождества. Для четы Бекхэм этот праздник всегда про семью и традиции, а потому они провели его очень по-домашнему: оделись в пижамы, собрались у камина, слушали песни Круза Бекхэма и вместе с Харпер приготовили угощения Санте, сопроводив их сделанной вручную открыткой.





Риз Уизерспун

“Слышу ли я звон колокольчиков? С Рождеством всех!” – подписала Риз Уизерспун фото, где она приложила руку к уху и держа в руках подарок.

Кроме этого, актриса опубликовала фото со своей дочерью, где они похожи как близнецы: в черных нарядах и с красной помадой на губах.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Певица Бритни Спирс отметила Рождество со своим парнем Сэмом Асгари. По случаю праздника она украсила фойе своего калифорнийского дома гигантской рождественской елью.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Австралийская супермодель Миранда Керр и соучредитель Snapchat Эван Шпигель отмечают Рождество в теплом семейном кругу со своими детьми. В октябре у пары родился второй совместный сын Майлз. Теперь у пары трое сыновей: также они воспитывают 19-месячного Харта и 8-летнего Флинна от прошлого брака Миранды Керр с Орландо Блумом.

Ким Кардашьян

Как поднять семейных дух и запечатлеть праздничный момент на фотографиях, знает Ким Кардашьян. Правильное настроение в праздничный сезон они создают как правило согласованными по цвету нарядами для всей семьи. Одетые в серые спортивные костюмы, на “рождественской открытке 2019” семейство Кардашьян-Уэст появилось в полном составе, включая 7-месячного Псалма. Вечером Ким Кардашьян отправилась на большую праздничную вечеринку, где выступала певица Sia, воссоединившись со своими сестрами и мамой Крис Дженнер.

Адель

“Мы оба пытались испортить Рождество, но потом наши сердца оттаяли! Спасибо, что пришли на мою праздничную вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми Гринча. Счастливого Рождества и счастливых праздников всем”, – подписала фото 31-летняя певица.

Пинк

Небольшим кусочком своего рождественского вечера поделилась с фанатами и певица Пинк, опубликовав фото меноры с горящими свечами в честь Хануки – еврейского праздника Рождества.

Леди Гага

Рецепт Леди Гаги в это Рождество – шуба из искусственного меха (в поддержку осознанной моды) плюс стакан виски.