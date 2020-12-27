Украшение в виде шляпы, которое после критики убрали с верхушки елки на Софийской площади в Киеве, вернули в праздничную зону.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось, 1 декабря главную елку вместо привычной звезды украсили огромной шляпой.

Такое дизайнерское решение собрало немало критики. 11 декабря в проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что решили убрать украшение в виде шляпы.

Это и было сделано накануне дня Святого Николая. 17 декабря на ее месте появилась звезда.

Однако теперь шляпу вернули в праздничную зону, на этот раз — как элемент световой инсталляции в виде кресла.