Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось, 1 декабря главную елку вместо привычной звезды украсили огромной шляпой.
Такое дизайнерское решение собрало немало критики. 11 декабря в проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что решили убрать украшение в виде шляпы.
Это и было сделано накануне дня Святого Николая. 17 декабря на ее месте появилась звезда.
Однако теперь шляпу вернули в праздничную зону, на этот раз — как элемент световой инсталляции в виде кресла.
Новую фотозону уже успели облюбовать немало взрослых и маленьких киевлян и гостей столицы.
В субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны. Когда новогоднюю елку подсветили, в одном из углов вспыхнула иллюминация.
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