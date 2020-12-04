2020 год для многих стал испытанием. Мир охватили все виды бедствий - природные и неестественные катастрофы, жестокие и ненасильственные конфликты.

Об этом сообщает Associated Press.

В каждом уголке мира господствовали паника и страх. Терроризм, коронавирус, массовые протесты, природные катаклизмы – вот какими словами можно кратко описать этот год.

22 июня 2020 года. Барселона, Испания. 81-летняя Агустина Канамеро и 84-летний Паскуаль Перес обнимаются и целуются через барьер из пластиковой пленки, чтобы избежать заражения коронавируса в доме престарелых.

18 октября 2020 года. Сантьяго, Чили. Митингующие штурмуют церковь Сан-Франциско-де-Борха, которая принадлежит национальной полиции Чили Карабинеросу, в Сантьяго, Чили, в первую годовщину начала антиправительственных массовых акций протеста из-за неравенства.

1 июня 2020 года. Вашингтон, США. Президент Дональд Трамп держит Библию, когда стоит у церкви Святого Иоанна, после того, как стражи порядка применили слезоточивый газ и другие тактики борьбы с массовыми беспорядками, чтобы принудительно вывести из района мирных протестующих.

15 января 2020 года. Куба. Кубинский певец Симафунк обнимает женщину во время музыкальной шествия по улицам старого квартала Кубы во время 35-го Международного джазового фестиваля в Гаване.

7 апреля 2020 года. Барселона, Испания. 86-летнюю Йозефу Рибас, которая прикована к постели и страдает деменцией, посещает медсестра Лаура Вальдес. Муж Рибас, Хосе Маркос, боится того, что произойдет, если коронавирус попадет в их дом.

“Я пережил послевоенный период (массового голода.) Я надеюсь, что переживу эту пандемию”, – сказал он.

24 января 2020 года. Округ Китуи, Кения. Стаи саранчи в пустыне вылетают в воздух из посевов. Сотни миллионов насекомых бросились в Кению из Сомали и Эфиопии, уничтожая сельскохозяйственные угодья.

2 февраля 2020 года. Лос-Анджелес, США. Кроссовки и форма “Лос-Анджелес Лейкерс” с номером 8, который носил звезда НБА Коби Брайант, висят у мемориала через неделю после того, как он погиб в результате крушения вертолета.

25 октября 2020 года. Бухарест, Румыния. Женщина в маске для защиты от COVID-19, отображается в тонированном окне часовни вместе, где хранятся останки святого Димитрия Басарабова, покровителя столицы Румынии. Праздник святого Димитрия Басарабовського, который обычно длится неделю и собирает до 100 000 человек был сокращен в этом году из коронавируса.

11 февраля 2020 года. Идлиб, Сирия. Аварийная бригада обнаруживает тело мальчика, погибшего во время авиаудара.

22 февраля 2020 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Мужчина, одетый в костюм Человека-паука, поражает толпу на уличной вечеринке “Ceu na Terra” или “Heaven on Earth” во время празднования Карнавала.

27 февраля 2020 года. Триполи, Ливия. Годовалому Язану забрали кислородную маску после операции на сердце в Национальном центре сердца Таджуре. Операция длилась более 5 часов.

1 марта 2020 года. Париж, Франция. Модель в творении из коллекции Givenchy на Неделе женской моды осень/зима 2020/21.

16 апреля 2020 года. Ухань, Китай. Ребенок в маске лежит на берегу реки Янцзы.

22 мая 2020 года. Карачи, Пакистан. Спасатели и местные жители разыскивают живых среди остатков самолета, который разбился с почти 100 пассажирами на борту в жилом районе.

29 марта 2020 года. Барселона, Испания. Люди стоят на своих балконах во время общегосударственного карантина с целью противодействия коронавирусу.

27 марта 2020 года. Бергамо, Италия. 25-летняя медсестра больницы Humanitas Gavazzeni Мартина Паппонетти позирует для портрета в конце своей смены на передовой линии пандемии коронавируса.

28 марта 2020 года. Йоханнесбург, ЮАР. Южноафриканские национальные силы обороны патрулируют общежитие для мужчин в густонаселенном городе Александра восточнее Йоханнесбурга, пытаясь контролировать распространение коронавируса.

28 мая 2020 года. Миннеаполис, США. Протестующий несет флаг США вверх дном, проходя мимо горящее здание во время акции протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда, который погиб после того, как белый полицейский зажал коленом его шею.

9 января 2020 года. Толедо, США. Президент Дональд Трамп прибыл на предвыборную акцию в штат Огайо.

2 апреля 2020 года. Барселона, Испания. Работники переносят гроб с телом жертвы COVID-19 в морге Колсерола.

5 апреля 2020 года. Тегеран, Иран. Ариф Мирбаги играет на контрабасе на своем заднем дворе во время обязательной самоизоляции.

6 апреля 2020 года. Лос-Аджелес, США. Бездомный сидит в инвалидной коляске во время дождливой погоды на бульваре Сансет. Губернатор Калифорнии Гэйвин Ньюсом в середине марта подписал чрезвычайный приказ о выделении 150 млн долларов в помощь бездомным во время пандемии.

6 января 2020 года. Саудовская Аравия. След пыли во время второго этапа ралли Дакар, между Аль Ваджи и Неомом.

1 мая 2020 года. Почаев, Украина. Пожилая женщина с диагнозом COVID-19 дышит с помощью кислородной маски в больнице.

Фото: АР