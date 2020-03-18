Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, сегодня вынуждены искать другие способы это сделать, ведь именно с сегодняшнего дня киевский метрополитен закрыт на карантин.

Корреспондент #Букв проехался по Киеву и посмотрел, какова ситуация на остановках общественного транспорта.

С самого утра все те, кто раньше пользовался метро, теперь вынуждены искать возможность добраться на работу общественным транспортом.

В результате автобусы, трамваи и маршрутки переполнены. Жителям спальных районов пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди по несколько десятков человек.

#Буквы предлагают посмотреть, как выглядит Киев в вечерний час пик.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы