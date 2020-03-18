Корреспондент #Букв проехался по Киеву и посмотрел, какова ситуация на остановках общественного транспорта.
С самого утра все те, кто раньше пользовался метро, теперь вынуждены искать возможность добраться на работу общественным транспортом.
В результате автобусы, трамваи и маршрутки переполнены. Жителям спальных районов пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди по несколько десятков человек.
#Буквы предлагают посмотреть, как выглядит Киев в вечерний час пик.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса работа предприятий рыночной сети Киева любой формы собственности и подчинения запрещена. Однако некоторые рынки продолжают работать.
- В связи с закрытием киевского метро и ограничениями на перевозки в наземных видах транспорта, спрос на такси растет. Однако, перевозчики утверждают, что тарифы остаются прежними.