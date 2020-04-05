Сегодня в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Правоохранители перекрыли пешеходный мост, чтобы никто не мог пройти. Сам же “тренажерный зал” под открытым небом огородили лентой, чтобы никто к ней не подходил и не использовал для занятий спортом во время карантина.

Охранник рассказал, что еще в 6 утра люди занимались в “качалке”, а потом приехала полиция и все перекрыла. По его словам, правоохранители закрыли качалку после скандала со спортсменами, тренировавшимися в Гидропарке.

Напомним, когда журналистка телеканала вместе с оператором снимали сюжет о том, как граждане в Киеве соблюдают карантин, один из спортсменов набросился на оператора. При этом нападавший пытался вырвать видеокамеру.

“Показательную порку устроили… Там везде открыто, только ходят и предупреждают. А тут – закрыли по-полной… Всегда было весело, качки, девочки. Я не узнаю это место”, – заявил охранник.