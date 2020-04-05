Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Правоохранители перекрыли пешеходный мост, чтобы никто не мог пройти. Сам же “тренажерный зал” под открытым небом огородили лентой, чтобы никто к ней не подходил и не использовал для занятий спортом во время карантина.
Охранник рассказал, что еще в 6 утра люди занимались в “качалке”, а потом приехала полиция и все перекрыла. По его словам, правоохранители закрыли качалку после скандала со спортсменами, тренировавшимися в Гидропарке.
Напомним, когда журналистка телеканала вместе с оператором снимали сюжет о том, как граждане в Киеве соблюдают карантин, один из спортсменов набросился на оператора. При этом нападавший пытался вырвать видеокамеру.
“Показательную порку устроили… Там везде открыто, только ходят и предупреждают. А тут – закрыли по-полной… Всегда было весело, качки, девочки. Я не узнаю это место”, – заявил охранник.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.