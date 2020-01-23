Об этом сообщает Associated Рress.
В сообщении сказано, что в Ухане живет более 11 миллионов человек. Власти приняли решение приостановить отправку рейсов и поездов, чтобы избежать возможного распространения вируса по всему миру.
Жителям Уханя запретили покидать город и страну.
23 января, в 10 часов утра по местному времени, железнодорожные станции и аэропорт были закрыты.
Временно прекратят работу также метро, автобусы, междугородные автобусы и паромы.
Также отмечается, что сейчас многие китайцы путешествуют по миру, что связанно с Лунным Новым годом.
Тех, кто приехал уже в определенную точку мира из Уханя, просят оставаться на месте или немедленно вернуться.
Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с распространением неизвестного вируса из Китая уже назвали чрезвычайной, отметив, что борьба с инфекцией требует скоординированных международных действий.
Медики предполагают, что переносчиками коронавируса могли быть верблюды. Также есть доказательства того, что заболевание передается от человека к человеку.
Заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бан заявил, что уже есть случаи, когда коронавирусом заражались медработники.
“Доказательства показали, что болезнь передается через дыхательные пути, и существует вероятность вирусной мутации”, – пояснил он.
Из-за большого спроса на специальные защитные маски, в аптеках Уханя не продают больше одной на руки, чтобы хватило для всего населения.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.
- Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.