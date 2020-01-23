Вследствие неизвестного коронавируса, который распространяется из китайского города Ухань, умерли 17 человек. Власти распорядились перекрыть все пути дорожного и авиасообщения.

Об этом сообщает Associated Рress.

В сообщении сказано, что в Ухане живет более 11 миллионов человек. Власти приняли решение приостановить отправку рейсов и поездов, чтобы избежать возможного распространения вируса по всему миру.

Жителям Уханя запретили покидать город и страну.

23 января, в 10 часов утра по местному времени, железнодорожные станции и аэропорт были закрыты.

Временно прекратят работу также метро, автобусы, междугородные автобусы и паромы.

Также отмечается, что сейчас многие китайцы путешествуют по миру, что связанно с Лунным Новым годом.

Тех, кто приехал уже в определенную точку мира из Уханя, просят оставаться на месте или немедленно вернуться.

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с распространением неизвестного вируса из Китая уже назвали чрезвычайной, отметив, что борьба с инфекцией требует скоординированных международных действий.

Медики предполагают, что переносчиками коронавируса могли быть верблюды. Также есть доказательства того, что заболевание передается от человека к человеку.

Заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бан заявил, что уже есть случаи, когда коронавирусом заражались медработники.

“Доказательства показали, что болезнь передается через дыхательные пути, и существует вероятность вирусной мутации”, – пояснил он.

Из-за большого спроса на специальные защитные маски, в аптеках Уханя не продают больше одной на руки, чтобы хватило для всего населения.